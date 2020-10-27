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Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
57-летний Сергей Жигунов сообщил своим подписчикам в Инстаграме о разводе с 62-летней Верой Новиковой. Жигунов выложил фотографию свидетельства о расторжении брака с подписью «Пусть полежит здесь».

Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой
фото: Сергей Жигунов и Вера Новикова

Это уже второй развод Жигунова и Новиковой. Впервые актёры связали себя узами брака в 1985 году, а через 22 года развелись - Жигунов увлёкся парнтершей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Роман Жигунова с Заворотнюк длился два года - пока актриса не встретила фигуриста Петра Чернышева. И в 2009 году Сергей вернулся к бывшей жене, снова дав ей клятву в любви и верности.

Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой
фото: Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Причиной повторного разрыва Жигунова с Новиковой снова стала женщина - слухи о романе актёра с 46-летней журналисткой и продюсером Викторией Ворожбит блуждают в прессе уже несколько месяцев.

Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой
фото: Виктория Ворожбит
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Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой фотографии
Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой фотографии
Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой фотографии
Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой фотографии
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