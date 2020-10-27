Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой

Это уже второй развод Жигунова и Новиковой. Впервые актёры связали себя узами брака в 1985 году, а через 22 года развелись - Жигунов увлёкся парнтершей по сериалу «Моя прекрасная няня»Анастасией Заворотнюк. Роман Жигунова с Заворотнюк длился два года - пока актриса не встретила фигуриста Петра Чернышева. И в 2009 году Сергей вернулся к бывшей жене, снова дав ей клятву в любви и верности.
фото: Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Причиной повторного разрыва Жигунова с Новиковой снова стала женщина - слухи о романе актёра с 46-летней журналисткой и продюсером Викторией Ворожбит блуждают в прессе уже несколько месяцев.
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