«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели

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Актриса рассказала о своеобразных ощущениях во время болезни

Сергей Жигунов второй раз развелся с Верой Новиковой

26 октября

«Я не буду делать, как мой батя»: Гарик Харламов о причинах откладывания развода

Актёр признался, что поступок отца повлиял на его решения