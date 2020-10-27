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«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
Наряду с актёрской карьерой Ирина Безрукова имела возможность построить карьеру модели и работать во Франции. О своих первых шагах по подиуму и о том, что воспрепятствовало развитию этой истории, Ирина рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели

«Возможно, я могла бы стать такой же известной моделью, как Наталья Водянова, но судьба распорядилась иначе.
В модельную индустрию я попала ещё когда училась в ростовском училище искусств, на театральном отделении. Ходила по подиуму в единственном и очень престижном доме моды Ростова-на-Дону. Показывала одежду местных дизайнеров.
Правда первый опыт на подиуме был достаточно забавный. Мне казалось, что нужно широко улыбаться, активно вилять бедрами и заигрывать с аудиторией. Чувствовала себя королевой в этом образе. Но потом увидела, что так делала только я одна. Больше такого себе не позволяла.
Приехав в Москву, я продолжила модельную карьеру. К 90-м годам у европейских домов мод появился большой интерес к русским моделям. Меня тоже приглашали во Францию, в модельное агентство “Фреш” (это дочернее агентство от всемирно известного агентства “Элит” ), но сын был совсем крошкой, взять его в Париж не представлялось возможным, и я отказалась.
Но вот если бы я тогда поехала, то я стала бы одной из первых русских моделей, которые оказались на Западе.
Кстати, у меня есть одна история про то, как мы вместе с Кириллом Андреевым из группы «Иванушки International» работали на показах одежды и чуть не проели все заработанные там деньги».
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«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели фотографии
«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели фотографии
«Меня приглашали во Францию»: Ирина Безрукова рассказала о причине отказа от карьеры модели фотографии
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