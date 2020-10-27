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«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
Вторая волна коронавирусной инфекции, захлестнувшая Россию, и в частности, Москву, породила волну художественного описания симптоматики в соцсетях от лица переболевших. Своими ощущениями поделилась и Анна Хилькевич - в своём Инстаграме актриса призналась, что легко бы спутала болезнь с ОРВИ, если бы не информационная подготовка.

«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией

«Мимо моей семьи злодей 2020 года ковидиус- угнеталиус тоже не прошёл. Но все прошло в лёгкой форме - у всех членов семьи, включая няню, и тех, с кем успела поконтактировать, пока не знала.
На 5 день от первых симптомов(ощущения першения в горле) у меня пропало обоняние, после чего я рванула сдавать анализ. (Я чувствовала на вкус что сладко/кисло/горько/солено. И на этом всё.
Такие своеобразные ощущения!
Так вот, Лаборатория, куда я сдала анализ, подтвердила мне результат только на 6 (!!!!) день. Но так как я ответственный человек, я сама изолировалась, лечилась и ждала когда болезнь отступит.
В общем, всё было легко. Но по-началу страшно - всё-таки с марта месяца нагнетают.
Скажу так: если не прислушиваться к своему организму, то очень легко спутать с обычным ОРВИ. Но я прислушивалась: ощущения на тонком плане другие, в носу, во всем теле, сны очень своеобразные, одышка конечно. А ещё я на тот период была не в самом лучшем эмоциональном состоянии - прям на самых для себя низких вибрациях. Ведь все болячки прилипают к нам, когда мы расшатываемся.
А вот детей почти не зацепило. У Арианны 1 день поскакала температура, у Маши - ничего. Тесты отрицательные.
Единственное, после ковидушки жуткая слабость долго держится, и мы спасались витаминами и капельницами».
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«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией фотографии
«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией фотографии
«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией фотографии
«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией фотографии
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