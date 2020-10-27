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«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельнм исходом и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Артист попытался обжаловать приговор, пообещав судье бросить пить и поставить памятник погибшему в ДТП курьеру Сергею Захарову, но выторговал себе всего лишь полгода свободы. Оставшись недовольным таким скупым милосердием Мосгорсуда, Ефремов заявил о намерении добиться пересмотра дела и снизить срок до 4,5 лет лишения свободы.

«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову

А пока Михаил борется за справедливость, коллеги продолжают комментировать его дело. На днях певец и композитор Александр Градский в спортивной шоу «На троих с Рабинером» затронул тему ответственности спортсменов и артистов, принимающих решение сесть за руль в нетрезвом состоянии. Ведущие шоу попросили Александра прокомментировать непосредственно ситуацию Ефремова. Градский выразился критично.

«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову

«Он дурной. Человек пострадал в результате своей собственной расхлябанности и вот этого отношения к жизни. Я не знаю, сложно сказать, но, видимо, он считал, что пронесёт. Оно раз пронесёт, два пронесёт. А потом в какой-то раз не проносит, и человек попадает в ужасную ситуацию. Человек Мишка хороший, я его знаю, но…он сломал себе этот период. Не знаю, как он из этого выйдет».

По мнению Градского, часть срока Ефремову обеспечила шумиха в СМИ, в частности - на телевидении: «Я смотрел на это как на какой-то отвратительный спектакль с участием СМИ. Я считаю, что срок, который Миша получил, может и вполне заслуженный, но половину этого срока ему центральное телевидение выдало».
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«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову фотографии
«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову фотографии
«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову фотографии
«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову фотографии
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