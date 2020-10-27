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«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
Несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, власти города не спешат сажать жителей столицы на карантин, дабы избежать «драконовских мер», которые «душат» и без того потрёпанную каскадом кризисов отечественную экономику. Вместо режима самоизоляции мэр города Сергей Собянин ввёл цифровой лагерь пропускную систему в заведениях, предназначенных для культуры и отдыха. С 19 октября посетители ночных клубов и баров должны регистрировать номер телефона с помощью отправки СМС или сканирования QR-кода - это нужно для рассылки уведомлений в случае обнаружения заболевших. Коснулись подобные нововведения и подведомственных государству театров - с 19 октября приобретение театрального билета будет возможно только в электронном виде - в частности, на сайте мэрии Москвы.

«Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в городе в связи с пандемией COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка», - сообщается на сайте мэрии.

Актриса Мария Шукшина назвала такие меры абсурдными и подвергла критике действия Сергея Собянина. В своём Инстаграме актриса анонсировала последний в 2020 году спектакль «Калина красная», назначенный на 31 октября - день, когда западный мир празднует Хэллоуин. И посетовала на то, что нововведения мэрии отпугнут недобитые ограничениями остатки зрителей от похода в театр.

«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер

«Ударим русской «Калиной красной» по западно-американским "хэллоуинам" аккурат 31 октября в театре «Русская песня»!
Ковидный год дал сыграть нам только 3 спектакля, остальные подмял под себя.
Грядущий спектакль будет последним в этом году в символичный день, как образ борьбы всего светлого со всей нечистью.
Да, противостоять сложно, мир полон зла, и культуре в нем уже нет места.
Даже карантин вводить не надо, обяжи всех брать qr-коды и предоставлять свои паспортные данные при покупке билета в ТЕАТР, и желающих останутся единицы. Абсурд внедрения qr-кодов (а что, он спасает от вирусов?) бурно обсуждался ещё этой незабываемой весной, но лавры непревзойдённого мастера абсурда, видимо, не дают тов. ССС [Сергею Семёновичу Собянину] спокойно спать, и теперь вот настала очередь Мельпомены закодироваться.
Раньше, чтобы пойти в театр, надо было соблюдать определенный dress-код, теперь qr-код.
Не иначе как добить тех стойких, несгибаемых любителей театра, готовых выдержать все 3 часа тряпку на лице и целлофан на руках ради искусства.
Все больше и больше убеждаешься, что наступившая "ковид-война" к медицине никакого отношения не имеет...»
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«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер фотографии
«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер фотографии
«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер фотографии
«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер фотографии
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