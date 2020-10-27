«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер

анонс

Певец критично высказался о деле актёра

«Половину срока ему выдало телевидение»: Александр Градский о приговоре Ефремову

27 октября

«Очень легко спутать с обычным ОРВИ»: Анна Хилькевич переболела коронавирусной инфекцией

Актриса рассказала о своеобразных ощущениях во время болезни