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Эмили Ратаковски беременна

27 октября
2020 год

Лайфстайл >>
27 октября 2020
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски объявила о беременности. В своем инстаграме она опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала округлившийся живот.

Эмили Ратаковски беременна

После того, как на ее страничке появилось видео, Эмили подтвердила свою беременность в интервью журналу Vogue. При этом Ратаковски заявила, что не будет раскрывать пол ребенка и предпочитает, чтобы свой гендер он определил самостоятельно в осознанном возрасте.

«Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом».

Ратаковски призналась, что ей не нравится фраза ее мужа: «Мы беременны». Модель частенько поправляет его, намекая, что именно она носит в себе его ДНК, а вот он таким навыком не обзавелся.

«Мой муж любит говорить, что «мы беременны». Я говорю ему, что, хотя это приятное чувство, это не совсем правда. Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него.«Это просто кажется несправедливым», — говорю я, и мы оба смеемся».

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