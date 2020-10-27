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СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом

27 октября
2020 год

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27 октября 2020
Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом. Об этом сообщил инсайдер изданию Page Six.

СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом

По словам источника, актриса случайно встретила его на пляже этим летом в Саг Харборе. При этом Саббет не знал, что Турман — звезда Голливуда.

«Питер тогда даже не знал, кто такая Ума Турман. Она гуляла по пляжу недалеко от него, и он попросил незнакомку приглядеть за его собакой, пока он пойдет поплавать. Ума согласилась, посидела с собакой. И вот несколько месяцев спустя они безумно влюблены друг в друга и присматривают себе дом в Хэмптоне для совместной жизни».
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СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом фотографии
СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом фотографии
СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом фотографии
СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом фотографии
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