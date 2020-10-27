СМИ: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом

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Для актрисы ребенок станет первым

27 октября

«Непревзойденный мастер абсурда»: Мария Шукшина раскритиковала Собянина за введение новых ограничительных мер

Актриса считает, что инициативы московского мэра не имеют никакого отношения к медицине