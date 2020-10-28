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«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера

28 октября
2020 год

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28 октября 2020
Актер Василий Степанов, у которого ранее диагностировали шизофрению, не дает комментариев о своем состоянии и общается только со своими родственниками. О болезни артиста рассказали его брат Максими и коллеги.

«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера

Брат актера заявил, что проблемы у Степанова начались после съемок в фильме «Обитаемый остров». При этом он выразил мнение, что причиной проблем со здоровьем у Василия могла стать актерская профессия. По словам Максима, в целом Степанов чувствует себя хорошо и даже ухаживает за больным дедушкой, несмотря на свой диагноз.

«Шизофрения началась у него почти сразу после съемок «Обитаемого острова», он попал в клинику. Мы боремся с этим. У него третья группа инвалидности, он получает пенсию. Хотя диагноз «шизофрения» ему поставили, он абсолютно нормальный, жизнерадостный».

Актриса Любовь Руденко, рассказала, что во время учебы Степанов не был уверен в себе. И съемки у Бондарчука вполне могли спровоцировать развитие болезни артиста, так как для него такая нагрузка стала невыносимой. Близкие Василия объяснили, что актеру не нравилось быть на виду, он признавался, что разочаровался в профессии.

О разочаровании в профессии рассказал и коллега Степанова, Антон Ескин. Он предположил, что Василию стоило выбрать спортивную карьеру или какую-то иную сферу. Ескин подчеркнул, что после фильма у Василия закрутилась очень бурная жизнь, а профессия не оправдала надежд.
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«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера фотографии
«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера фотографии
«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера фотографии
«У него третья группа инвалидности»: брат Василия Степанова расказал о состоянии актера фотографии
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