«Если театры закроют снова, это будет очень тяжело»: Александр Домогаров о коронавирусе, похудении и концентрации

В недавнем интервью порталу Starhit Александр Домогаров
рассказал о том, как ему удалось похудеть и какой препарат он употребляет для того, чтобы оставаться бодрым.
Актер признался, что пьет мельдоний для того, чтобы оставаться бодрым и сконцентрированным. Этот препарат находится в свободном доступе, и каждый желающий может его приобрести.
«Милдронат не запрещен, пожалуйста, в любую аптеку заходите и берите, если вам охота как-то собраться с мыслями и чтобы ваш организм был податлив. И не только я этим пользуюсь, но и студенты, к примеру, во время сессии. Я не чувствую от него какого-то взрыва энергии, может, он на меня чисто психологически воздействует, как стимулирующее средство, которое помогает собраться».
Рассказал артист и о похудении. Ему удалось скинуть 10 килограмм. Домогаров считает, что его организм просто «съели» нервы.
«Не могу сказать, что сидел прям на диете… Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно».
Актер также прокомментировал и окружающую обстановку, напомнив, что пандемия не закончилась, а вторая волна может оказаться совсем не шуточным испытанием для всех, в том числе и для артистов.
«Все шутки про то, что это ерунда, прошли еще с первой волной. Надо по возможности, естественно, соблюдать то, что говорят. Чтобы избежать повторения ситуации, которая была весной. Если театры закроют снова, это будет очень тяжело — удар гораздо сильнее, чем первый».
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