Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть

В начале мая, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции 45-летняя Хлоя Севиньи родила первенца
, которому дала имя Ваня. В последние месяцы беременности Хлоя принимала активное участие в фотосессиях для разных изданий
, частично или полностью обнажаясь. На днях выяснилось, что за несколько недель до родов актриса снялась в фотосессии для перезапуска журнала Playgirl, который закрылся в 2015 году.
В новой ипостаси журнал вышел с обнаженной Хлоей на обложке. Внутри журнала - 20 фотографий, снятых фотографом Марио Сорренти - почти на всех актриса предстает полностью обнажённой.
В интервью, которое Хлое дала журналу уже после родов, актриса рассказала о трудностях на пути к материнству.
«Это должно было произойти, когда мне было 40, и когда я никак не могла забеременеть, я подумала «Наверное, мне нужно как-то активнее пытаться, чтобы преуспеть в этом». И какое-то время я боролась»
.
Однако, как и в случае с коллегой Хлои, 41-летней Миной Сувари
, которая недавно объявила о долгожданной беременности
, проблема решилась сама собой и совершенно неожиданно:
«Мы с Синишей
(возлюбленный Хлои Синиша Маркович - прим. ред.) как-то ночью отправились потанцевать и выпить, после чего пришли домой…и это просто случилось. Удивительно, учитывая те проблемы, которые у меня были в прошлом. И я подумала: «Ух ты, видимо он или она очень захотел(а) появиться на свет».
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