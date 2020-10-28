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Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть

28 октября
2020 год

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28 октября 2020
В начале мая, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции 45-летняя Хлоя Севиньи родила первенца, которому дала имя Ваня. В последние месяцы беременности Хлоя принимала активное участие в фотосессиях для разных изданий, частично или полностью обнажаясь. На днях выяснилось, что за несколько недель до родов актриса снялась в фотосессии для перезапуска журнала Playgirl, который закрылся в 2015 году.

Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть

В новой ипостаси журнал вышел с обнаженной Хлоей на обложке. Внутри журнала - 20 фотографий, снятых фотографом Марио Сорренти - почти на всех актриса предстает полностью обнажённой.
В интервью, которое Хлое дала журналу уже после родов, актриса рассказала о трудностях на пути к материнству.
«Это должно было произойти, когда мне было 40, и когда я никак не могла забеременеть, я подумала «Наверное, мне нужно как-то активнее пытаться, чтобы преуспеть в этом». И какое-то время я боролась».

Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть

Однако, как и в случае с коллегой Хлои, 41-летней Миной Сувари, которая недавно объявила о долгожданной беременности, проблема решилась сама собой и совершенно неожиданно:
«Мы с Синишей (возлюбленный Хлои Синиша Маркович - прим. ред.) как-то ночью отправились потанцевать и выпить, после чего пришли домой…и это просто случилось. Удивительно, учитывая те проблемы, которые у меня были в прошлом. И я подумала: «Ух ты, видимо он или она очень захотел(а) появиться на свет».
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Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть фотографии
Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть фотографии
Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть фотографии
Хлоя Севиньи призналась, что долго не могла забеременеть фотографии
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