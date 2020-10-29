«У меня было 4 ЭКО»: Анастасия Макеева рассказала о бесплодии

Актриса мюзиклов Анастасия Макеева стала гостьей очередного выпуска авторского шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Мануччи». В декабре Анастасии исполнится 39 лет, по случаю чего Манучаров решил задать ей деликатный вопрос о детях. Выяснилось, что люди, советующие актрисе поскорее родить, терзают её за самое больное место. Анастасия призналась, что с 30 лет не может решить эту проблему даже с помощью ЭКО. Четырежды подвергнув себя этому болезненному и дорогостоящему процессу, она так и не добилась результата. Но не намерена сдаваться.
«Я начала задумываться о детях давно, лет девять назад. Не всё просто. С 30 пробую, не получается. Я буквально живу там, где решают эту проблему. Но на всё воля Божья. Я уже в этом смысле выплакала своё и отношусь к этому философски. Я верю в чудеса, я абсолютно уверена в том, что у меня будут дети. Каким образом они будут, я не знаю. Но пока у меня не получается сильно. Я очень много плакала. Когда узнала диагноз и причину. И когда у меня было 4 ЭКО. После каждого ЭКО я поправлялась на 9 кг, а потом худела, потому что очень сложно гормональный фон возвращать. Очень много я на это всё тратила денег, времени, сил, энергии. Поэтому когда мне кто-то что-то бестактно пишет вроде: «Лучше бы родила»…
Это генетика. У кого-то так…Не может же Господь дать всем всё. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чём-то. Ну а в чём-то не так всё хорошо. По-разному бывает. К этому относиться надо со смирением.
Да, ЭКО - это колоссальный риск рака. Да, я боюсь, но я всё равно буду это делать, потому что это единственный шанс. О суррогатном материнстве я тоже думала. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство - это не сильно ей помогло».
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