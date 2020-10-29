«Мы оба устали»: Анастасия Макеева о причинах развода с Глебом Матвейчуком

Актриса мюзиклов Анастасия Макеева побывала в гостях у Вячеслава Манучарова в его шоу «Эмпатия Мануччи». Анастасия и Вячеслав обсудили политику актрисы в отношении хамства со стороны «поклонников», борьбу с бесплодием и взаимоотношения с мужчинами.
В частности, Анастасия рассказала о причинах развода со вторым мужем, актёром и композитором Глебом Матвейчуком, с которым актриса прожила 7 лет.
«Я думаю, что у нас появились разные цели в жизни. Он был нацелен на свою сольную карьеру, мне хотелось совместный театр. У нас вообще образ жизни поменялся в корне. Плюс ещё сложность в общении с мамой его. И так вышло, что мы исчерпали эти отношения. Мы стали дальше развиваться, но каждый по своей траектории. Сначала было грустно и страшно это осознавать. Потому что это был тот брак, который, честно говоря, я думала, будет до седых волос.
Это произошло обоюдно и синхронно. Мы оба устали. Сильно устали. Не хочу ни слова говорить о том, что он в чём-то плох. Он прекрасный человек, мы в свое время дали друг другу хороший толчок к развитию. Но дальше…Это как когда ты приходишь к учителю. Он тебя уже научил, ты понимаешь, что перерастаешь его и понимаешь, что он тебе больше ничего не может дать.
У него какие-то совершенно другие амбиции были. Он чувствовал, что время уходит, ему хотелось быстрее как-то миру о себе заявить, доказать что-то, реализовать. А мне хотелось тепла, домашнего уюта. Энергии стали разными».
«С каждым мужчиной, с которым я вступаю в отношения, я это делаю, в отличие от других людей, через ЗАГС. Я не вижу смысла (в моём возрасте и с моим ощущением жизни) просто пожить или просто повстречаться. Поэтому все считают моих мужей лишь потому, что есть штамп в паспорте. А если посчитать, сколько у других женщин было вообще в жизни мужиков, то я просто буду монашкой целомудренной по сравнению с ними. Трое мужчин за десять лет - не так уж и много.
Когда я с мужчиной завожу отношения, я сразу говорю о том, что меня не интересуют просто отношения, я хочу в перспективе иметь семью и детей».
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