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Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности

29 октября
2020 год

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29 октября 2020
Терапевтическое шоу Агаты Муцениеце «Честный развод», препарирующее один из самых болезненных аспектов человеческой жизни, продолжает радовать зрителей новыми оригинальными историями знаменитых гостей. В свежем выпуске к Агате на диванчик присела актриса театра Дарья Фекленко.

Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности

В жизни Дарьи было три брака, один из которых продлился всего две недели, а другой - 15 лет, но на расстоянии: «Второй муж у меня был довольно короткий - две недели он длился. А самый длинный мой муж, с которым я 15 лет и поныне в браке - мы с ним просто живём в разных странах. Видимо, это объясняет такой длительный срок».

После болезненного расставания с первым мужем Дарья не хотела замуж - её полностью устраивала её жизнь и работа. Второе замужество, по признанию актрисы, отчасти было обусловлено общественным давлением: «Ну театр же! В театре нельзя не быть замужем, ты же сразу несчастная! В театре такое мнение очень бытовало - это правда. Мать-одиночка, разведёнка, брошенка».

Незадолго до замужества Дарья познакомилась с мужчиной, ради которого в итоге оставила своего второго мужа. Последствия этой рокировки могли закончится для Дарьи гибелью. Узнав о сопернике, разгневанный муж впал в морок ревности и мести и чуть было не убил актрису.

Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности

«Мы решили пожениться через четыре месяца после начала отношений. Подали заявления и должны были в сентябре жениться. А в конце июля я познакомилась с человеком, который на меня произвёл впечатление…У меня были сложные отношения с папой, его практически не было в моей жизни. Я его видела на экране, а он никогда со мной особо не общался. Воспитывал меня отчим, которого я безумно любила. Но этот поиск папы для девочки, оказавшейся в такой ситуации - он важен. Это совершенно невозможно отрицать. Это я на своей судьбе поняла. Человек, с которым я познкомилась, был старше меня на 15 лет, он был очень обеспеченный, что давало ему уверенность и покой. А такие люди начинают своих женщин окружать заботой. И я в нём увидела какой-то покой, защиту.
Конечно, я не сказала мужу о другом мужчине, я была малодушна. Я сказала, что у нас «не получилось». И уехала в загородный дом к своему новому «чувству». Спустя время, когда мы уже начали как-то опять общаться, бывший муж мне сказал: «Ты знаешь, я хотел тебя убить». Я ехала в загородный дом, муж меня вычислил и ехал за мной. Он мне сам рассказывал эту историю. Говорит: «Еду, прям ненавижу тебя. И думаю: сейчас я просто тебя подрежу, ты упадёшь в канаву». И что происходит? Он меня догоняет, а у меня на заднем сидении сидит ребёнок. И вдруг ребёнок почему-то поднимается, и облокотившись на руки, ложится на заднее сиденье и смотрит назад. И муж говорит: «Я еду, вижу Ваню, разворачиваюсь и уезжаю». Ребёнок мой родился, чтоб меня всю жизнь спасать».

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Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности фотографии
Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности фотографии
Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности фотографии
Дарья Фекленко рассказала, как сын спас её от убийства на почве ревности фотографии
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