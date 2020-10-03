ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова

2 октября в испуганной от перспективы вновь оказаться взаперти Москве стартовал 42-й Московский международный кинофестиваль. Не только дата проведения была перенесена с апреля на октябрь, но и впервые за многие годы изменилось место проведения фестиваля - торжественная церемония открытия прошла на сей раз в кинотеатре «Россия». Как и в случае с «Кинотавром», организаторы ММКФ в этом году вынуждены были прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и принять необходимые меры предосторожности: гостей фестиваля просили соблюдать дистанцию, рассаживая их в кинозале через два кресла.
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