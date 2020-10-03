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ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова

3 октября
2020 год

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3 октября 2020
2 октября в испуганной от перспективы вновь оказаться взаперти Москве стартовал 42-й Московский международный кинофестиваль. Не только дата проведения была перенесена с апреля на октябрь, но и впервые за многие годы изменилось место проведения фестиваля - торжественная церемония открытия прошла на сей раз в кинотеатре «Россия». Как и в случае с «Кинотавром», организаторы ММКФ в этом году вынуждены были прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и принять необходимые меры предосторожности: гостей фестиваля просили соблюдать дистанцию, рассаживая их в кинозале через два кресла.

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По красной дорожке перед кинотеатром прошлись Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Анна Снаткина, Мария Кожевникова, Оксана Акиньшина, Марина Зудина, Светлана Крючкова, Софья Эрнст и многие другие. Примечательно, что президент ММКФ Никита Михалков манкировал церемонию открытия.

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Софья Эрнст

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Марина Александрова

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Светлана Крючкова

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Елизавета Боярская

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Олеся Судзиловская

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Марина Зудина

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Анна Слю

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Оксана Акиньшина

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Мария Кожевникова

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Ольга Кабо

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина

ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
фото: Нонна Гришаева
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ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова фотографии
ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова фотографии
ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова фотографии
ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова фотографии
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