Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

Гигинеишвили в выпуске рассказал о своей дружбе и проектах с писателем Александром Цыпкиным. В беседе с Резо Светлана Бондарчук называет Надежду Оболенцеву его «бывшей супругой», а сам Резо эту информацию не отрицает.
«Поговорим про фильм, который ты снял для Action!, «Вдовушки», в котором снималась я, твоя уже бывшая супруга Надежда Оболенцева…»
Резо добавляет, что в фильме снималась не только Оболенцева, но и другие люди.
«Да, но там снимались еще Тина и Даша (Малыгина - прим.ред.), Игорь Угольников, сонный Цыпкин, который считал, что кинематограф – это веселая вещь. Сначала он был вдохновлен, но под конец очень устал».
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