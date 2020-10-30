Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

30 октября
2020 год

Лайфстайл >>
30 октября 2020
Резо Гигинеишвили стал одним из героев нового выпуска YouTube-программы «Света вокруг света», посвященного жителям Патриарших прудов. В нем он рассказал Светлане Бондарчук о разводе с Надеждой Оболенцевой.

Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

Гигинеишвили в выпуске рассказал о своей дружбе и проектах с писателем Александром Цыпкиным. В беседе с Резо Светлана Бондарчук называет Надежду Оболенцеву его «бывшей супругой», а сам Резо эту информацию не отрицает.

«Поговорим про фильм, который ты снял для Action!, «Вдовушки», в котором снималась я, твоя уже бывшая супруга Надежда Оболенцева…»

Резо добавляет, что в фильме снималась не только Оболенцева, но и другие люди.

«Да, но там снимались еще Тина и Даша (Малыгина - прим.ред.), Игорь Угольников, сонный Цыпкин, который считал, что кинематограф – это веселая вещь. Сначала он был вдохновлен, но под конец очень устал».


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся
Поиск по меткам
развод/расставаниесемья
персоны
Светлана БондарчукРезо ГигинеишвилиИгорь УгольниковАлександр Цыпкин

фотографии >>
Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой фотографии
Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой фотографии
Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой фотографии
Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Николаевна Кудинова
28 октября скончалась актриса Валентина Николаевна Кудинова.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Александра Живова
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен