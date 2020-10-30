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Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж

30 октября
2020 год

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30 октября 2020
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Джоста, сценариста программы Saturday Night Live. Об этом пара объявила в Инстаграме организации Meals on Wheels, которая предоставляет еду нуждающимся людям.

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж

Свадьба Йоханссон и Джоста состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Представители Meals on Wheels сообщили, что церемония прошла в узком кругу семьи, друзей и близких, с соблюдением всех правил предосторожности.

«Мы рады сообщить вам, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились в минувшие выходные на небольшой церемонии со своей семьей и близкими, следуя всем предосторожностям из-за COVID-19».

В сообщении также говорится, что желающие могут пожертвовать организации средства, тем самым поздравив Скарлетт и новоиспеченного мужа.

«Свадебное желание молодых — помочь одиноким и пожилым людям в это трудное время, поддержав наш фонд. Пожалуйста, сделайте пожертвование в честь счастливой пары, кликнув на ссылку в описании».
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