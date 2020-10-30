СМИ: Лина Хиди встречается с Марком Менчакой

Лена Хиди
, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов
», встречается с актером Марком Менчакой
, известным по сериалам «Озарк
» и «Чужак
». Об этом сообщает Daily Mail
, ссылаясь на слова инсайдера.
Сообщается, что у пары все серьезно и Лина уже планирует переезд к бойфренду в США, поскольку сейчас проживает в Великобритании.
«Это то место, где для нее есть роли, и у нее прекрасные отношения с Марком, поэтому она не видит смысла оставаться в Великобритании».
Бывший муж актрисы, режиссер Дэн Кадан
, с которым она рассталась около года назад, не слишком рад такому решению. У пары есть четырехлетняя дочь Тедди, которой будет гораздо сложнее видеться с отцом. Инсайдер добавил, что Дэн сильно переживает по этому поводу.
«Дэн все еще очень расстроен разрывом и беспокоится о том, что не сможет часто видеть свою маленькую девочку, поскольку Лина планирует взять ее с собой, когда уедет из Лондона».
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