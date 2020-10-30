Сергей Безруков мелькнул в клипе Тимати, Джигана и Егора Крида

Выбравшись из удушающих объятий лейбла Black Star, Егор Крид, Тимати и Джиган вновь объединились - для работы над песней Rolls Royce.
Клип на песню, традиционно изобилующий логотипами разнообразных брендов, повествует о трёх друзьях, устроивших налёт на уютную нарколабораторию, обустроенную в подвале ресторана японской кухни. Прихватив с собой огромные курьерские сумки, доверху набитые хрустящими бенджаминками, приятели садятся в свой красивый Роллс Ройс и едут навстречу своей погибели. В финале Джиган внезапно превращается в Сергея Безрукова в образе Саши Белого, резко переключая жанр этого произведения с криминальной драмы на приключенческую фантастику.
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