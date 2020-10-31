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Мэгги Грейс впервые стала мамой

31 октября
2020 год

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31 октября 2020
37-летняя актриса Мэгги Грейс и ее супруг, бизнесмен Брент Баншелл, впервые стали родителями. Об этом сообщила сама Грейс, опубликовав фотографию в своем Инстаграме.

Мэгги Грейс впервые стала мамой

Звезда сериала «Остаться в живых» поделилась фотографией, на которой видно крохотную ручку новорожденного. Позже Мэгги поделилась еще одним снимком, на котором уже видно голову малыша. Под этой фотографией она призналась, что выбрала сложный год для рождения первенца, однако надеется, что сможет обеспечить ребенка всем необходимым.

«Самое лучшее утро! Родительство стало самым сильным и прекрасным опытом в моей жизни. 2020 год — это дикое время для рождения ребенка. Мы стремимся предложить ему лучший, более гармоничный мир, и мы хотим снабдить его всем, чтобы сделать его лучше».

О своей беременности актриса призналась еще в марте и сообщила, что родит уже летом. Многие фанаты догадались, что сыну пары уже несколько месяцев.
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Мэгги Грейс впервые стала мамой фотографии
Мэгги Грейс впервые стала мамой фотографии
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