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Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли

31 октября
2020 год

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31 октября 2020
Старшая дочь Энди МакДауэлл, певица Рэйни Куэлли представила клип на песню Love Me Like You Hate Me, главные роли в котором сыграли сестра Рэйни Маргарет Куэлли и легендарный склочник Шайя ЛаБаф.

Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли

Режиссером видео выступила Оливия Уайлд, имя которой не попало в титры из-за конфликта с ЛаБайом. Начало конфликта было положено ещё во время съёмок фильма Уайлд «Не волнуйся, дорогая» - в итоге Шайя выбыл из проекта. А вот с Маргарет у Оливии прекрасные отношения – Куэлли снялась в ее короткометражном фильме Wake Up, показанном в этом году на фестивале Sundance Film Festival. К слову, это не первая работа Маргарет в клипе собственной сестры, ранее она уже участвовала в съёмках видео, организованными Карой Делевинь.

Оператором клипа стала Наташа Брайер, ранее снявшая такие фильмы как «Неоновый демон» и «Милый мальчик». Над хореографией работал дуэт JA Collective, а постановщиком выступил друг Шайи, Люк Тернер. Видео уже успела оценить мама Рэйни и Маргарет, актриса Энди МакДауэлл, назвав его «ошеломительным».
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Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли фотографии
Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли фотографии
Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли фотографии
Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли фотографии
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