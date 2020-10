Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе Рэйни Куэлли

Старшая дочь Энди МакДауэлл , певица Рэйни Куэлли представила клип на песню Love Me Like You Hate Me, главные роли в котором сыграли сестра Рэйни Маргарет Куэлли и легендарный склочник Шайя ЛаБаф Режиссером видео выступила Оливия Уайлд , имя которой не попало в титры из-за конфликта с ЛаБайом. Начало конфликта было положено ещё во время съёмок фильма Уайлд «Не волнуйся, дорогая» - в итоге Шайя выбыл из проекта. А вот с Маргарет у Оливии прекрасные отношения – Куэлли снялась в ее короткометражном фильме Wake Up, показанном в этом году на фестивале Sundance Film Festival. К слову, это не первая работа Маргарет в клипе собственной сестры, ранее она уже участвовала в съёмках видео, организованными Карой Делевинь. Оператором клипа стала Наташа Брайер, ранее снявшая такие фильмы как « Неоновый демон » и «Милый мальчик». Над хореографией работал дуэт JA Collective, а постановщиком выступил друг Шайи, Люк Тернер. Видео уже успела оценить мама Рэйни и Маргарет, актриса Энди МакДауэлл , назвав его «ошеломительным».