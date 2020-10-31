Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании

31 октября
2020 год

Лайфстайл >>
31 октября 2020
Суд возобновит дело французского актера Жерара Депардье об изнасиловании. Об этом сообщает издание Le Monde.

Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании

22-летняя актриса обвинила артиста в изнасиловании и домогательствах еще в августе 2018 года.
Тогда юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам». Актриса рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа. Позднее уголовное дело было закрыто, однако предполагаемая жертва решила подать новую жалобу.

Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо. Жерар помогал ей начать карьеру в кино.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Макс Платов   31.10.2020 - 20:05
Бред сивой кобылы.Если несчастная жертва была изнасилована коварным Жераром 7 августа,тогда какого лешего она попёрлась к нему домой ещё и 13 августа?Понравилось? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании
Жерар Депардье чуть не стал должником
Поиск по меткам
Женщинынасилие
персоны
Жерар Депардье

фотографии >>
Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании фотографии
Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании фотографии
Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании фотографии
Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шон Коннери
31 октября 2020 года скончался актер Шон Коннери.
Галина Филимонова
31 октября ушла из жизни актриса Галина Филимонова.
Мария Варламова
28 октября ушла из жизни актриса Мария Варламова.
Анатолий Бабыкин
28 октября ушёл из жизни артист Анатолий Бабыкин.
Светлана Чибисова
28 октября ушла из жизни актриса Светлана Чибисова.
Валентина Кудинова
28 октября скончалась актриса Валентина Кудинова.
Светлана Ефимова-Михайлова
27 октября ушла из жизни актриса Светлана Ефимова-Михайлова.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Александра Живова
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен