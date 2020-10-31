Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании

Суд возобновит дело французского актера Жерара Депардье
об изнасиловании. Об этом сообщает издание Le Monde
.
22-летняя актриса обвинила артиста в изнасиловании и домогательствах еще в августе 2018
года.
Тогда юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам». Актриса рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа. Позднее уголовное дело было закрыто, однако предполагаемая жертва решила подать новую жалобу.
Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо. Жерар помогал ей начать карьеру в кино.
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