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Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции

31 октября
2020 год

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31 октября 2020
Во второй половине октября Дарья Мельникова слегла с коронавирусной инфекцией. В отличие от некоторых своих коллег, Дарья переносила заболевание тяжело - зараза выбила её из седла на неделю, в течение которой Дарья знакомилась с новинками отечественных сериалов.

Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции

«Болеть неприятно, но это перезагрузка. К тому же мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней. Дальше я уже стала лезть на стенку.
Звоню друзьям бе-ско-не-чноооо!
Обычно на 3-4й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом. Думаю о всех тех, для кого болезнь составляет большую часть жизни и ужасаюсь», - призналась Дарья своим подписчикам в Инстаграме.
На днях актриса выкарабкалась из цепких лап болезни, но, как выяснилось, иногда выздоровление влечёт за собой не только хорошее самочувствие и возвращение в мир запахов, но и депрессивный настрой.

Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции

«Из хорошего - вернулись запахи!
Снова чувствую запах кофе !! Уже выпила чашек 5 на радостях.
Говорят, кстати, помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался? Меня накрывало. Но вроде тьфу-тьфу отпустило».
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Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции фотографии
Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции фотографии
Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции фотографии
Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции фотографии
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