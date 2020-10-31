Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции

Во второй половине октября Дарья Мельникова
слегла с коронавирусной инфекцией. В отличие от некоторых своих коллег, Дарья переносила заболевание тяжело - зараза выбила её из седла на неделю, в течение которой Дарья знакомилась с новинками отечественных сериалов
.
«Болеть неприятно, но это перезагрузка. К тому же мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней. Дальше я уже стала лезть на стенку.
Звоню друзьям бе-ско-не-чноооо!
Обычно на 3-4й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом. Думаю о всех тех, для кого болезнь составляет большую часть жизни и ужасаюсь»
, - призналась Дарья своим подписчикам в Инстаграме
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На днях актриса выкарабкалась из цепких лап болезни, но, как выяснилось, иногда выздоровление влечёт за собой не только хорошее самочувствие и возвращение в мир запахов, но и депрессивный настрой
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«Из хорошего - вернулись запахи!
Снова чувствую запах кофе !! Уже выпила чашек 5 на радостях.
Говорят, кстати, помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался? Меня накрывало. Но вроде тьфу-тьфу отпустило»
.
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