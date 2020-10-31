Александра Ревенко столкнулась с травлей после выхода сериала «Звоните ДиКаприо!»

29-летняя Александра Ревенко
стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец
, где рассказала, что не раз становилась жертвой хейтеров в соцсетях. Однако после выхода сериала «Звоните ДиКаприо!»
с участием Александры, она столкнулась с настоящей травлей.
Недоброжелатели критиковали её внешность и актерскую игру. Поначалу актриса воспринимала негативные комментарии весьма болезненно: «Мне было очень неприятно, когда я впервые открыла комментарии в YouTube на первую серию «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Через несколько дней я решила почитать. А потом отложила телефон, легла и думаю: «Боже, что же мне сейчас делать?». И какие-то новые эмоции: непонятно, зачем мне все это нужно, зачем мне это знать»
, - рассказала Ревенко.
Но однажды в жизни актрисы случился переломный момент. Один из подписчиков написал ей, что она очень некрасивая. Александра спокойно, с юмором ответила, что знает об этом, но ничего уже не поделаешь – такой родилась. Такой ответ поразил комментатора, и он извинился перед ней. С тех пор Ревенко старается отвечать на подобные высказывания с ноткой иронии.
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