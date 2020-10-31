Саша Барон Коэн помог Казахстану привлечь туристов

Недавно на большие экраны вышла вторая часть нашумевшего фильма «Борат» про казахского журналиста с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Находчивые сотрудники турагентств решили использовать киноленту для продвижения туристического бренда Казахстана. Хотя в названиях обоих частей фильма фигурирует «славная нация Казахстана», сама страна в них представлена не в лучшем свете. Однако фразу «Very nice» («Очень мило»), которую произносит главный герой, туроператоры решили использовать как слоган в рекламном ролике.
В «Борате-2» Казахстан показан как отсталая феодальная страна, где правят расизм и сексизм - таким образом Саша Барон Коэн высмеивает стереотипные взгляды американцев на жителей дальних стран, о которых они ничего толком не знают. Однако заместитель председателя правления госкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов считает, что даже из такого некомплиментарного образа можно извлечь выгоду для страны. По его мнению, фраза «Очень мило» предлагает идеальное описание огромного туристического потенциала Казахстана в короткой, запоминающейся форме.
«Казахская природа, еда очень хороши, и сами казахи, несмотря на шутки Бората, говорящие об обратном, на самом деле одни из лучших в мире. Мы бы хотели, чтобы каждый зритель приехал в Казахстан сам, чтобы в этом убедиться и увидеть своими глазами: родина Бората лучше, чем он о ней думает», - добавил Садвакасов.
Под девизом «Очень мило» пиарщики сняли ролик, демонстрирующий все красоты Казахстана. В видео иностранные туристы, которые восхищаются казахстанскими достопримечательностями и культурой, то и дело повторяют фразу Бората «Вау, это очень мило!». Вот, что у них вышло:
Идея рекламной кампании принадлежит американцу Деннису Кину, который приехал в страну по обмену еще старшеклассником, а впоследствии слушал курс лекций казахского профессора в Стэнфордском университете.
обсуждение >>