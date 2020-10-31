Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя

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Фраза из фильма «Борат» стала рекламным слоганом страны

Хейтерам не понравилась внешность актрисы

Александра Ревенко столкнулась с травлей после выхода сериала «Звоните ДиКаприо!»

Из апатии в депрессию

Дарья Мельникова рассказала о побочных эффектах восстановления после коронавирусной инфекции

31 октября

Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании

Жертва так просто не сдастся