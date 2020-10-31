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Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя

31 октября
2020 год

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31 октября 2020
В интервью журналу «ОК!» актер Кирилл Кяро рассказал об особенностях съёмок за рулем и о вождении в целом. Кирилл за рулем уже больше 20 лет. Он даже отказался от водителя, потому что ему действительно нравится водить машину.

Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя

«Я даже сказал бы, что очень люблю быть за рулем. Люблю приезжать на площадку на своей машине — как правило же, принято артиста привозить, чтобы не дай бог что. Я под свою ответственность прошу приехать на своей машине, потому что мне это нравится. Ну если только какие-то слишком сложные съемки, долго ехать или, наоборот, можно пешком дойти, тогда я беру машину группы. Я восстанавливаюсь за рулем. Есть какое-то движение, когда ты переключаешь коробку передач, давишь на газ, есть возможность подумать о чем-то своем или даже порепетировать. Часто я в своей машине могу повторить текст, просто покричать — с водителем я этого не смогу сделать», - рассказал Кяро.

Актер признался, что не может усидеть на пассажирском сидении, когда у водителя слишком медленная реакция.

«Меня реально внутри бесит (я этого, конечно, не показываю, но бесит), когда водитель ведет машину не так, как бы я ее вел. Допустим, когда очень медленно, когда слишком долго стоит в пробках — я бы уже давно перестроился и поехал дальше. Были моменты, когда я говорил: «Вы знаете, я быстрее на метро доберусь», — просто выходил и уезжал на площадку на метро. Это когда я понимаю, что он едет, не торопясь, в одном ряду, а мне еще час сидеть на пассажирском сиденье».

Нередко Кириллу Кяро приходится и сниматься за рулем. Причем, на съемках в автомобиле происходят и драмы, и комичные ситуации. Об одном таком случае Кирилл вспомнил в интервью.

Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя

«Я никогда не забуду, как в одном проекте в какой-то момент световой день закончился, а мне надо было сыграть на «Гелендвагене» восемь сцен за рулем. Мы выехали в центр города, причем в самое пиковое время, на пассажирском сидел как раз оператор, который постоянно ругался, что невозможно снимать: ехали в темноте, он всё время закрывал свое окно и чуть-чуть лобовое стекло. Я говорил: «Может, вообще все закроем?», - рассказал актер.

Всем автомобилистам Кяро посоветовал не ругаться на дорогах, а быть сосредоточенными и сдержанными за рулем.

«Ни в какие перепалки не надо вступать. Мы видимся одну секунду в своей жизни — и больше никогда не увидимся. Зачем тебе тратиться? За рулем нужны спокойствие, выдержка и благоприятное самочувствие, позитив — всё. И правда, эти ссоры: вот вы увиделись, столкнулись и дальше разбежались через секунду, а если вдруг столкнулись физически, то вы как минимум проведете четыре часа, дожидаясь ГАИ и не очень хорошо думая про соучастника аварии».
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Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя фотографии
Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя фотографии
Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя фотографии
Кирилл Кяро рассказал, почему отказался от личного водителя фотографии
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