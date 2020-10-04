Полицейского уволили из-за поддельной справки в деле Ефремова

Участкового подмосковного города Котельники уволили из-за поддельной справки, выданной в связи с делом Михаила Ефремова
.
В МВД официально не сообщили, какого характера была справка, однако отметили, что сотрудник уволен с формулировкой «по отрицательным мотивам». Его руководители также привлечены к дисциплинарной ответственности.
О содержании справки удалось узнать журналистам. Полицейского уволили за документ, выданный в отношении Ирины Стерховой
, сожительницы погибшего в ДТП Сергея Захарова
. В документе было указано, что женщина просто сдавала погибшему Захарову койко-место. В связи с этим суд не признал Стерхову потерпевшей.
1 октября Ирина обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Женщина жаловалась на то, что ее не признают потерпевшей по делу. Потерпевшими по делу были признаны два сына Сергея Захарова, его брат и официальная супруга.
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