Полицейского уволили из-за поддельной справки в деле Ефремова

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Под руководством актрисы в мастерских Haute Joaillerie Chopard была изготовлена коллекция из этического золота

Актриса поддержала Крисси Тейген, которая потеряла ребенка

Кейт Бекинсейл рассказала о пережитом выкидыше

5 октября

Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Она стала самой молодой певицей, записавшей саундтрек к Бондиане