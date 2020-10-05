Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Премьера новой картины о Джеймсе Бонде «Не время умирать» планировалась еще на февраль, однако из-за пандемии ее пришлось перенести. Но рано или поздно фильм выйдет на большие экраны. Такая же история произошла и с саундтреком к нему. После долгого ожидания премьеры в сети 18-летняя певица Билли Айлиш выпустила видеоклип на одноименную песню к фильму «Не время умирать».
«Мы сняли его в феврале, и вот наконец-то он вышел. Это такая честь — быть частью всего этого, спасибо тебе, 007», - написала певица.
В клип вошли кадры из нового фильма с участием исполнителей главных ролей Дэниела Крейга и Леи Сейду. По слухам, в этой картине герой Крейга женится. Билли Айлиш стала самой молодой певицей, записавшей саундтрек к Бондиане.
Фильм «Не время умирать» станет пятой и последней работой Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Есть информация, что следующим агентом может стать Том Харди.
Премьера фильма «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября.
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