Кейт Бекинсейл рассказала о пережитом выкидыше

Недавно интернет-пользователей шокировала новость о выкидыше у 34-летней американской телеведущей Крисси Тейген
. У нее случилось сильное кровотечение, из-за которого она несколько дней провела в больнице. В итоге ведущая потеряла ребенка на 22-й неделе беременности. Многие коллеги выразили свою поддержку Крисси и ее мужу, певцу Джону Ледженту
. А 47-летняя Кейт Бекинсейл
призналась, что сама пережила выкидыш много лет назад.
«Много лет назад я потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Мне удалось сохранить свою беременность в тайне, и я была совершенно опустошена, и никто об этом не знал. Горе, чувство стыда и шок так часто сопровождают подобный опыт. Добавьте сюда боль от того, как ведет себя ваше тело после этого, словно в нём всё ещё есть ребёнок, которому нужно расти: молоко приходит, а кормить некого. Это может быть самым одиноким и душераздирающим периодом в жизни, особенно если у вас нет такой поддержки от партнера, какая есть у Крисси»
, - рассказала актриса.
Многие раскритиковали Тейген за то, что она опубликовала фотографии из больницы и рассказала всему миру о своей трагедии
. Бекинсейл заступилась за нее. По мнению актрисы, люди, пережившие горе, должны сами решать - держать это в тайне или нет. «Как будто существует какой-то протокол, который, если его не соблюдать, позволяет
людям, не знакомым с ней и её семьёй, говорить, как она должна поступать», - заявила Кейт.
обсуждение >>