Марион Котийяр выпустила авторскую коллекцию украшений

Марион Котийяр
создала свою коллекцию украшений под названием Ice Cube Capsule by Marion Cotillard. Актриса работала над этим проектом с сопрезидентом Chopard Каролиной Шойфеле
. При этом Марион взяла на себя художественное руководство проектом, а Шойфеле отвечала за получение материалов и обеспечение технической поддержки со стороны своих мастеров.
Под руководством Котийяр в мастерских Haute Joaillerie Chopard было изготовлено кольцо и шесть серег из этического золота с сертификатом Fairmined и бриллиантов, отвечающих самым строгим международным критериям. «Этическое» золото создано с соблюдением всех экологических и социальных норм, оно приобретено у ответственных источников с прозрачной цепочкой поставок.
Актриса сотрудничает с Chopard уже давно. С 2013 года она поддерживает их программу «Путешествие в мир ответственной роскоши», которая заключается в том, чтобы закупать драгоценный металл у кустарных артелей золотодобытчиков.
«Компания Chopard следила за моей карьерой с момента моего дебюта в кино, а с Каролиной Шойфеле нас объединяет активная этическая позиция. Новая совместная работа – это очень хороший способ еще больше укрепить связующие нас узы»
, - рассказала актриса.
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