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Настя Задорожная вышла замуж

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
35-летняя Настя Задорожная вышла замуж. Артистка опубликовала в своём Инстаграме серию свадебных снимков, по которым можно предположить, что торжество было скромным.

Настя Задорожная вышла замуж

Вместо платья невеста выбрала белый костюм, а вдобавок к обручальным кольцам молодожёны сделали символические татуировки: на безымянном пальце Насти теперь красуется подпись её супруга Владимира, а её подпись прилипла к его запястью.

Настя Задорожная вышла замуж

О Владимире почти ничего не известно - по традиции такие люди занимаются каким-то бизнесом и избегают публичности.

Настя Задорожная вышла замуж
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