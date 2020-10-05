35-летняя Настя Задорожная
вышла замуж. Артистка опубликовала в своём Инстаграме серию свадебных снимков
, по которым можно предположить, что торжество было скромным.
Вместо платья невеста выбрала белый костюм, а вдобавок к обручальным кольцам молодожёны сделали символические татуировки: на безымянном пальце Насти теперь красуется подпись её супруга Владимира, а её подпись прилипла к его запястью.
О Владимире почти ничего не известно - по традиции такие люди занимаются каким-то бизнесом и избегают публичности.
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