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«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
Агата Муцениеце ещё летом переболела коронавирусом, пролежав в больнице неделю. Актриса перенесла заболевание достаточно легко - поражение лёгких не превысило 5%. О симптомах и течении болезни, а так же о своём шоу «Честный развод» Агата рассказала в интервью изданию «Известия».

«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции

О развитии шоу «Честный развод»

«Сейчас мы позиционируем шоу как «развод» на честный разговор. Необязательно говорить только про разводы. Хотим пригласить пары, которые много лет в браке, чтобы они рассказали, как преодолевали трудности, дали советы, как сохранить любовь.
Наши операторы после некоторых выпусков говорят: «Пойду жене позвоню». Меня это вдохновляет. Это не про преступления, скандалы и хайп, а про человеческую составляющую, про мужчину и женщину, про обмен опытом».

О симптомах коронавирусной инфекции

«Началось с того, что я почувствовала себя не очень хорошо. Мне казалось, что у меня температура градусов 38, измеряю — 36,5. В итоге температура ни разу не поднялась выше 37,1. Я вообще не кашляла, но обоняние потеряла полностью. Потом начала болеть спина — ощущение, будто мне горчичники поставили. В этот момент мне позвонил бывший супруг, сказал, что нужно вызывать «скорую». Лечили меня как от пневмонии: давали арбидол и ставили бесконечное количество капельниц. Неделю пролежала в больнице и всё это время спала. Ни на что не было сил. В принципе, не адские ощущения — как обычный ОРВИ, только его тяжесть помножена на два.
Когда меня выписали из больницы, я должна была пройти самоизоляцию. Как раз в этот день Москву отпустили с карантина. Все вышли гулять, а я засела дома, читала. Дети в это время были в Питере с отцом, никто от меня не заразился. В принципе, я рада, что переболела, надоело бегать от этого вируса».

Об искренности

«Думаю, хейтеры есть у тех, кто пытается показать себя не тем, кем является. Зритель ведь не тупой — видит неискренность. Мы вспомнили про Джигана, посмотрите, люди ведь его пожалели и по-прежнему любят, потому что он такой дурашка, всё выставил напоказ, а потом еще сам над этим шутил.
Мы люди, падаем и ошибаемся. Не надо строить из себя тех, у кого всё классно. Я вот, например, лох по жизни и не скрываю этого. Только искренность помогает людям узнать в себе самого себя, и это очень роднит».

«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции

«Я привыкла ничего не скрывать. Да, я сталкивалась из-за этого с осуждением, с тем, что счастье, мол, любит тишину. Да ничего подобного! Мне кажется, молчат те, кому есть чего стыдиться.
Счастье любит не тишину, а честность, искренность, любовь, заботу, но уж никак оно не зависит от того, выложила ли ты фотографию с любимым человеком или нет. Обожаю этот знаменитый русский оберег в Инстаграме — смайлик на лице младенца. Сто процентов: если поставил смайлик вместо лица, то ребенка не сглазят!
Не заводи Инстаграм, если хочешь быть непубличным. Не сиди в соцсетях, не снимайся в кино. Но если ты публичный человек, это часть профессии — быть с народом. Людям интересно, что ты ешь. Ну и что?»

О «пробуждении» после развода

«Разбились мои цветные стеклышки, я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно. Но путь к успеху — это путь от ошибки к ошибке. Чем больнее падаешь, сильнее ошибаешься, тем больше растет твоя душа и личность. Если какие-то вещи тебя не уничтожили, ты точно вырастешь, станешь крепче и терпеливее. Я задала себе вопрос наконец-то — чего хочу я? Ни семья, ни дети, ни муж, ни зритель, а я. Ушла в себя, закопалась, начала себя вытаскивать. «Привет! Где ты была?». — «В летаргическом сне». Это такой путь.
Поняла, что люблю не только свою семью и детей, но и работу. Естественно, дети для меня — номер один, но рядом есть и профессия, в которой я еще не реализовалась. Сейчас у меня наконец-то появилась свобода — могу работать, где хочу, как хочу, сколько хочу. Сама решаю, на какие пробы сходить, с какими режиссерами поработать, какие роли сыграть».
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«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции фотографии
«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции фотографии
«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции фотографии
«Я рада, что переболела»: Агата Муцениеце описала симптомы коронавирусной инфекции фотографии
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