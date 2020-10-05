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Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
24 российские актрисы театра и кино приняли участие в проекте «Свобода быть собой» фотографа Михаила Рыжова. Фотопроект, воспевающий естественную красоту женского тела, выставлялся с 25 сентября по 3 октября на территории московского дизайн-завода «Флакон». Арт-директором проекта выступил, кстати, неутомимый Сарик Андреасян. А за спонсирование этого мероприятия отвечала компания Acer.

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Мирослава Карпович

Выставка «Свобода быть собой» — о любви к себе и своему телу, она про спокойствие и уверенность, в своей внешности, о поисках гармонии с самой собой, об обретении мира внутри себя. Проект должен поднять на поверхность все наши страхи и стереотипы о самих себе и развенчать их, проект о простом и сложном, о наших взаимоотношениях с самим собой и целым миром. О том, как важно быть собой и принимать себя, каким бы долгим ни был путь к свободе — как внутренней, так и внешней, - написал Михаил в своём Инстаграме.

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Анна Старшенбаум

В сессиях наедине с объективом Михаила приняли участие Анна Чурина, Анна Старшенбаум, Екатерина Волкова, Мирослава Карпович, Катерина Шпица и другие.

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Варвара Шмыкова

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Лукерья Ильяшенко

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Анна Чурина

Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум
фото: Анфиса Черных
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Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум фотографии
Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум фотографии
Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум фотографии
Путь к себе: Катерина Шпица, Мирослава Карпович и Анна Старшенбаум фотографии
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