Ксения Хаирова рассказала о причине конфликтов с Валентиной Талызиной

Героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион» стала 85-летняя актриса Валентина Талызина. В эфире шоу Валентина откровенно рассказала о конфликтных отношениях с дочерью, актрисой Ксенией Хаировой. Ведущая шоу Лера Кудрявцева устроила матери и дочери очную ставку, пригласив Ксению Хаирову в студию, где она опровергла культивированный прессой миф о враждебных отношениях с матерью.
«У нас всё хорошо, как и в любой семье. Просто мы на виду. Клеймо каких-то сложных, нечеловечески холодных враждебных отношений - оно к нам прилипло. Но это не так, потому что у всех есть конфликты.
Маминой любви мне в детстве не хватало, но мне всю любовь материнскую компенсировала бабушка, мамина мама. То, что мама отсутствовала, конечно, меня это подбешивало. Но в силу только возраста и в силу того ,что я не понимала совершенно, что происходит. Потом я уже понимала, что она для меня делала, работая. Какое образование я получила, какая школа у меня была (одна английская, другая музыкальная при консерватории), педагоги по английскому частные. Всё это было дорого, я ходила в прекрасных одеждах, жила в центре Москвы. Я понимаю, почему у нас такой конфликт. Мама начинала с нуля. Я начинала не с нуля. Мама начинала из омской глубинки, а я начинала с улицы Большая Никитская. И мама в силу своего характера, грубо говоря, мне это предъявляла. Она хотела, чтобы я проходила такой вот жестокий жизненный путь. А у меня не было жестокого жизненного пути в силу того, что она мне дала больше, чем у неё было в детстве».
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