«Я, оказывается, уже переболел»: Гоша Куценко о коронавирусе

Гоша Куценко
в недавнем интервью порталу «7Дней
» рассказал, что переболел коронавирусом еще в декабре прошлого года.
Куценко признался, что в начале пандемии собирался записаться в волонтеры, чтобы помогать врачам. Врачи от помощи Гоши отказались.
«Многие переживали, что не могут ничем помочь, что называется, на передовой. Со времен съемок в сериале «Скорая помощь» у меня осталось много товарищей-врачей, и я звонил им и предлагал носилки потаскать. По съемкам знаю, что это тяжелый труд. Но «коллеги» шутили, что я по возрасту уже в группе риска».
Позже актер рассказал, что решил сдать анализы на антитела. К своему удивлению, он выяснил, что уже переболел коронавирусом.
«Я сдал анализы на антитела, и обнаружилось, что я, оказывается, уже переболел. Вспомнил, что с температурой снимался в «Скорой помощи» ещё в декабре. Но тогда на это никто не обращал внимания. Разумеется, я побаиваюсь заболеть повторно, поэтому всегда ношу с собой маску. И всем рекомендую!»
Несмотря на это, Куценко всё же находился во время карантина за городом. Актер заявил, что много гулял и ходил пешком, однако это не пошло ему на пользу.
«Каждый день я проходил по 15 километров. Был уверен, что такие прогулки мне пойдут на пользу. И даже при сильной боли продолжал свой путь. Но с моими травмами бедра и спины нельзя было так себя перегружать, я сделал только хуже. Вот заставь дурака молиться.. Сейчас стараюсь высыпаться, сплю 6 часов. А по утрам делаю гимнастику, иначе просто не встану. Это раньше-вскочил с кровати и побежал, сейчас уже так не сделаешь. У меня много травм, которые я получил по молодости и во время выполнения трюков на съемочной площадке. Поэтому приходится собой заниматься».
обсуждение >>