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Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет

6 октября
2020 год

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6 октября 2020
Дрю Бэрримор дала интервью The Sun, в котором рассказала о том, как ей повезло с карьерой.

Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет

Бэрримор заявила, что даже успела побывать в черном списке Голливуда. Она попала туда, потому что с очень юных лет пристрастилась к кокаину и марихуане.
Начав снимать в 7 лет, маленькая Дрю часто посещала звездные вечеринки вместе с матерью Джейд, считавшейся светской львицей. К подростковому возрасту жизнь в свете прожекторов стала тяготить актрису. И в 12-14 лет она уже имела не самую лестную репутацию.

«Я не знаю, как я оказалась на своем месте, но я никогда не забуду о том, что мне сильно повезло. После того как я в 12 лет попала в черный список Голливуда, я ценю любую работу, которая у меня появляется».

Бунтарку Бэрримор даже отправляли в психиатрическую лечебницу, пребывание в которой, по ее признанию, спасло ей жизнь.

«Меня забирали и отводили в одиночную камеру, где я подолгу сидела одна — порой год, порой полгода. Я была буйной, все время устраивала беспорядки, мама не знала, что со мной делать. Я принимала наркотики и потеряла контроль над собой. Поэтому меня отправили в это учреждение. И оно спасло мою жизнь».
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Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет фотографии
Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет фотографии
Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет фотографии
Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет фотографии
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