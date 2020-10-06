Дрю Бэрримор попала в черный список Голливуда в 12 лет

Дрю Бэрримор
дала интервью The Sun
, в котором рассказала о том, как ей повезло с карьерой.
Бэрримор заявила, что даже успела побывать в черном списке Голливуда. Она попала туда, потому что с очень юных лет пристрастилась к кокаину и марихуане.
Начав снимать в 7 лет, маленькая Дрю часто посещала звездные вечеринки вместе с матерью Джейд, считавшейся светской львицей. К подростковому возрасту жизнь в свете прожекторов стала тяготить актрису. И в 12-14 лет она уже имела не самую лестную репутацию.
«Я не знаю, как я оказалась на своем месте, но я никогда не забуду о том, что мне сильно повезло. После того как я в 12 лет попала в черный список Голливуда, я ценю любую работу, которая у меня появляется».
Бунтарку Бэрримор даже отправляли в психиатрическую лечебницу, пребывание в которой, по ее признанию, спасло ей жизнь.
«Меня забирали и отводили в одиночную камеру, где я подолгу сидела одна — порой год, порой полгода. Я была буйной, все время устраивала беспорядки, мама не знала, что со мной делать. Я принимала наркотики и потеряла контроль над собой. Поэтому меня отправили в это учреждение. И оно спасло мою жизнь».
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