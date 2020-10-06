Анастасия Макеева рассказала о разводе и новом возлюбленном

Анастасия Макеева
, ставшая женой бизнесмена Александра Саковича в ноябре 2018 года
, заявила, что уже с ним развелась.
В эфире шоу Аллы Довлатовой
на «Русском радио» Макеева долго уходила от вопросов по поводу ее личной жизни, но все-таки прокомментировала слухи.
«Мы расстались еще в ноябре, а в феврале оформили развод. Просто об этом никто не знал. Все начали писать после того, как он стал афишировать свои новые отношения. Но забудем об этом».
Макеева недолго переживала из-за развода. Отвлечься от личных проблем она решила с помощью ремонта на даче. Несколько месяцев артистка приводила в порядок участок и закупала мебель. Именно ремонт помог звезде снова наладить личную жизнь.
«Я сейчас не одинока. И он строитель, да. Познакомились во время работ на моей даче. Знаешь ли, слабая женщина с дрелью в руках — это всегда очень привлекательно. Обязательно появится мужчина, который захочет ей помочь».
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