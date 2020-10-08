«Быть собой реально трудно»: Сергей Романович о депрессии

Сергей Романович
, недавно рассказавший об отказе участвовать в съемках сериала «Ольга»
, в новом интервью порталу «СтарХит
» поведал о жизни в Стамбуле, депрессии и новорожденной дочери.
О жизни в Стамбуле
«Живу отлично. Климат нравится. Район тоже хороший. По ощущениям – да. Мне здесь больше нравится, чем в Москве. Но, конечно, самое топовое место для меня — Шри-Ланка. Каждый год туда выезжаю. Мне кажется, это одно из моих мест силы. Также год прожил в Медине, Саудовская Аравия. Кстати, там же и родился мой ребенок. Там тоже было хорошо и спокойно».
Об отцовстве
«Разумеется, становлюсь более ответственным и эмпатийным. Если в первые месяцы, держа ребенка на руках, я не испытывал каких-то ярко выраженных чувств, то сейчас уже начинаю ощущать, как в груди что-то во мне шевелится, когда я укачиваю малышку перед сном».
О депрессии
«Я был внутренне потерян. В этот период я жил в 12-местном хостеле, в одной из капсул, каждый день засыпая со снотворным, так как страдал бессонницей и мог заснуть нормально только в 5-7 утра. Продолжалось это примерно год. В хостеле я прожил где-то месяцев 6. Постоянное ощущение слабости в теле, апатия, потеря интереса ко всему, что тебя окружает, моральное разложение — мало приятного. Но есть люди, у кого симптомы еще хуже. Я еще легко отделался, так как вовремя начал бить тревогу, когда понял, что меня тянет на дно. Помогло постоянное общение с другом и вечный поиск причин отсутствия гармонии и счастья. Первое, что мне помогло и помогает до сих пор — это честно признаться себе в том, что со мной что-то не так. То есть, реально осознать проблему и размотать клубок всех этих негативных последствий, добравшись до реальных мотивов и причин. Когда есть, что осознавать, тогда и есть с чем работать. Так что, главное — быть честным с самим собой и ни в чем себе не врать. Последнее время у меня в голове часто всплывает фраза: «Роскошь быть собой». Это мне и помогло. Я просто начал учиться быть тем, кто я есть. Не врать себе и другим. И сейчас, когда на человека влияет тысяча разных систем: образовательная, родительская, дружеская, инстаграмная, блогерская, музыкальная, киношная — быть собой реально трудно. Это, действительно, роскошь».
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