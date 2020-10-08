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Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика

8 октября
2020 год

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8 октября 2020
5 октября московский Театр на Малой Бронной открыл новый театральный сезон премьерой спектакля Александра Молочникова «Бульба. Пир». В центре сюжета - переосмысление любовного конфликта в классической повести Николая Гоголя. Сын казачьего воеводы Андрий Бульба влюбляется в дочь европейского политика Хелену. Молочников стремится показать, что даже в 21 веке, когда проблема родительского благословения вроде бы давно решена, истории, подобные шекспировской драме о Ромео и Джульетте сохраняют свою актуальность.

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Бульба. Пир

«Кажется, в современном мире отцы уже никогда не смогут встать на пути влюбленных, и этот сюжет давно стал атавизмом. Но так ли это? Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых европейских свобод? Не обречена ли такая любовь на смерть? Это вопросы, над которыми хочется размышлять», - объяснил Молочников.

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Александр Молочников

Среди первых зрителей постановки были замечены Марина Зудина, Александра Ребенок, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Дарья Мороз и многие другие.

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Александра Ребенок

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Дарья Мороз

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Катерина Шпица

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Марина Зудина

Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика
фото: Валерия Гай Германика с супругом
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Спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир» откроет новый сезон Театра на Малой Бронной
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Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика фотографии
Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика фотографии
Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика фотографии
Игра в классику: Марина Зудина, Дарья Мороз и Валерия Гай Германика фотографии
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