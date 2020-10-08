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Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами

8 октября
2020 год

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8 октября 2020
Кристен Стюарт стала героиней ноябрьского номера американского издания InStyle, для которого дала интервью своей коллеге, актрисе и режиссеру Клеа Дюваль. До карантина актрисам удалось поработать вместе над фильмом «Самый счастливый сезон», режиссером которого выступила Клеа. Кристен и Маккензи Дэвис исполнили главные роли - влюбленных друг в друга женщин, решивших вступить в брак. Проблемы начинаются, когда выясняется, что героиня Дэвис так и не рассказала своим консервативным родителям о своей сексуальной ориентации.

Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами

Для Кристен работа над фильмом созвучна её собственным проблемам - недавно отметившая 30-летие актриса лишь несколько лет назад начала ходить на свидания с девушками, избегая прокламаций и откровенных разговоров на эту тему. За неё это сделали СМИ, пристально наблюдающие за чередой сменяющих друг друга возлюбленных актрисы. О том, что на самом деле чувствовала актриса, молча и уверенно выходя из своего «шкафа», Кристен рассказала в интервью Клеа.

Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами

«Я была по обе стороны этой ситуации, в которой человек преодолевает трудности, осознавая, что он собой на самом деле представляет, и принимает себя таким, какой он есть. Лично я пришла к осознанию более сложных аспектов моей личности немного позже других. Я никогда не чувствовала безмерного стыда, но мне хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются героини фильма», - призналась актриса.

Кристен так до сих пор и не стала очередным амбассадором ЛГБТК+ движения, не выступала с речью в защиту прав геев и не обсуждала в публичном пространстве свои отношения с женщинами. Но отмалчиваясь, она вносит свой вклад в развитие этой дискуссии своей работой и образом жизни.

Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами

«Я чувствовала, что люди, с которыми я встречалась, могут быть каким-то образом задеты. Не потому что я испытывала стыд, будучи открытой лесбиянкой, а потому что я не хотела публичности в этой сфере. Это ощущалось как воровство. Даже в отношениях с мужчинами я старалась сделать всё, чтобы лишний раз не попасть в объектив папарацци в моменты близости - иначе эта близость переставала принадлежать нам».

Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами

«Я не сдерживала себя в демонстрации того, кем я являюсь. Я выходила каждый день на улицу, осознавая, что меня сфотографируют, пока я буду проявлять нежность и оказывать знаки внимания своей девушке. Но вот говорить об этом я не хотела.
Да, я чувствовала огромное давление, но не со стороны ЛГБТК+ сообщества. Люди видели эти фотографии, читали статьи обо мне и думали: «О, ну что ж, пора и мне выйти из шкафа». Мне нравится сама мысль о том, что всё, что я делаю с такой лёгкостью, отзывается в тех, кто всё ещё борется со своими сомнениями и страхами. Это так круто!»
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Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами фотографии
Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами фотографии
Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами фотографии
Кристен Стюарт объяснила, почему не обсуждает свои романы с женщинами фотографии
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