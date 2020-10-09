ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова

8 октября завершил свою работу 42-й Московский международный кинофестиваль
- торжественная церемония закрытия состояласб в кинотеатре «Россия». Главный приз фестиваля - статуэтка «Золотой Георгий» - получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник»
, получивший также приз зрительских симпатий.
ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий
Приз за лучшую режиссуру получил британец Риши Пэлэм
(«Хильда»
), лучшим актёром нарекли израильтянина Гура Бентвича
(«Как сыр в масле»
), а лучшей актрисой - британку Меган Пёрвис
(«Хильда»
).
Россия - для строгих, поэтому на красной ковровой дорожке традиционно и безраздельно царили чёрные одежды, в которые облачились Марина Александрова
, Софья Эрнст
, Мария Кожевникова
, Виктория Толстоганова
и другие артисты за редким исключением в лице Анны Слю
, Любови Толкалиной
и Анны Снаткиной
.
фото: Любовь Толкалина
фото: Марина Александрова
фото: Анна Слю
фото: Софья Эрнст
фото: Анна Снаткина
фото: Виктория Толстоганова
фото: Анна Чурина
фото: Александра Ревенко фото: Мария Кожевникова
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