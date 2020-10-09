Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова

9 октября
2020 год

Лайфстайл >>
9 октября 2020
8 октября завершил свою работу 42-й Московский международный кинофестиваль - торжественная церемония закрытия состояласб в кинотеатре «Россия». Главный приз фестиваля - статуэтка «Золотой Георгий» - получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», получивший также приз зрительских симпатий.

ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий

Приз за лучшую режиссуру получил британец Риши Пэлэм («Хильда»), лучшим актёром нарекли израильтянина Гура Бентвича («Как сыр в масле»), а лучшей актрисой - британку Меган Пёрвис («Хильда»).

Россия - для строгих, поэтому на красной ковровой дорожке традиционно и безраздельно царили чёрные одежды, в которые облачились Марина Александрова, Софья Эрнст, Мария Кожевникова, Виктория Толстоганова и другие артисты за редким исключением в лице Анны Слю, Любови Толкалиной и Анны Снаткиной.

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Любовь Толкалина

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Марина Александрова

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Анна Слю

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Софья Эрнст

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Анна Снаткина

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Виктория Толстоганова

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Анна Чурина

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Александра Ревенко

ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова
фото: Мария Кожевникова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
ММКФ-2020: Максим Матвеев, Марина Зудина и Екатерина Гусева
ММКФ-2020: Ким Ки Дук и другие казахстанские сказки
ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный
ММКФ-2020: «Гипноз». Не рефлексируйте, подчиняйтесь
ММКФ-2020. «На дальних рубежах»: Героиня нашего времени
ММКФ-2020: «Хенд мейд». Россия трудовая
ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий
ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
Фестиваль неунывающий: 25 лучших фильмов ММКФ-2020
Поиск по меткам
ММКФММКФ-2020
персоны
Марина АлександроваАнна БанщиковаАндрей ЗайцевЕлена ЗахароваМария КожевниковаТатьяна МихалковаОксана МихееваАлександра РевенкоАнна СлюАнна СнаткинаОлеся СудзиловскаяЛюбовь ТолкалинаВиктория ТолстогановаАлиса ХазановаДмитрий ХаратьянАлёна ЧеховаАнна ЧуринаСофья Эрнст
фильмы
Блокадный дневникГильдаКак сыр в масле

фотографии >>
ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова фотографии
ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова фотографии
ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова фотографии
ММКФ-2020: Любовь Толкалина, Софья Эрнст и Мария Кожевникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Мютников
7 октября ушёл из жизни актёр Виктор Мютников.
Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Янина Калганова
Валерий Носик
Анна Якунина
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен