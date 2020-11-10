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Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой

10 ноября
2020 год

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10 ноября 2020
Паулина Андреева стала гостьей авторской программы своего мужа Федора Бондарчука, где рассказала, как стала заниматься написанием сценариев. Главной темой этой необычной беседы стал сериал «Псих», над которым супруги работали вместе. Бондарчук выступил в роли режиссера, а Андреева написала сценарий.

Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой

«Псих» родился после нашего с тобой разговора: ты обозначил платформу, главного героя - Константина Богомолова, его профессию - психолог. Предложил написать несколько сцен, я написала, тебе они понравились, и ты предложил снять пилот – я написала его за неделю, что называется, «на слабо». «Псих» - этой мой дипломный проект… Мне интересна психология в принципе, я углублялась в вопрос: читала литературу, сама имею опыт общения с психоаналитиком – без этого опыта невозможно написать такой сценарий. И у меня был потрясающий консультант, психоаналитик Павел», - рассказала Паулина.

Своё развитие в роли сценариста актриса считает одним из самых главных достижений за последнее время. В интервью актриса рассказала, как начала писать сценарии.

«Я поступила в школу «Индустрия», окончила её, занимаюсь новым для себя делом, пишу сценарии. Хотя, всё говорило о том, чтобы я сидела дома, было много мнимых предрассудков… Я актриса, состою в близких отношениях с сооснователем школы… Однокурсники ко мне присматривались, но всё поменялось, когда начали работать, дружить. У меня был прекрасный курс».

Её основным преподавателем в школе стал Жора Крыжовников, а консультировала Авдотья Смирнова.

«Дуня Смирнова спросила меня, зачем мне писать сценарии. Это – очень одинокий труд, надо сидеть одной и погружаться в это, сказала она. Я ответила: сидеть одной? Мне подойдет», - отметила Паулина.

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Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой фотографии
Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой фотографии
Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой фотографии
Паулина Андреева рассказала, как стала сценаристкой фотографии
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