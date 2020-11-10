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«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

10 ноября
2020 год

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10 ноября 2020
Новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», снятый по одноименной пьесе, премьера которой состоялась на сцене МХТ им. Чехова в мае 2017 года, выйдет на экраны уже в начале 2021 года. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Максим Суханов, Галина Тюнина, Антон Шагин, а также сама Литвинова и её дочь Ульяна Добровская.

«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

Готовясь к совместной фотосессии с дочерью для журнала «ОК!», Рената предложила свою кандидатуру в качестве интервьюера и пообщалась с Ульяной об образовании, жизни заграницей, мальчиках, любви и работе.

«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

Ульяна с 11 лет живёт и учится заграницей. Минувшим летом в связи со съёмками фильма ей пришлось надолго остаться в Москве. «Я уехала в школу во Францию в 11 лет. Но я никогда не была плаксой, поэтому я особо не плакала, но, конечно, мне было немного сложно адаптироваться. И, конечно, ты сделала правильное решение, потому что мне где-то месяца через два перестало быть сложно и начало там нравиться, я нашла много друзей, и было здорово на самом деле. Я выучила язык, адаптировалась.
На самом деле я не знала никогда, что мне так может понравиться в России, как этим летом. Тут здорово, но я скучаю немного по Антверпену, честно говоря, и уже считаю дни, когда вернусь обратно».

19-летняя Ульяна знает три языка, пытается выучить японский и видит смысл жизни не в любви и ухажёрах, а в работе. «Честно говоря, когда я долго ничего не делаю, у меня такое ощущение, что я немного теряю смысл жизни. Если честно, нет пока в моем мире тех, кто бы был интереснее работы и учебы, уж простите, товарищи мальчики…»

«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

Роль в «Северном ветре» - уже седьмая работа Ульяны в кино. Однако она вовсе не собирается связывать свою судьбу с актёрством. На данный момент ей интересен мир моды - Ульяна учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В мир моды Ульяна пришла случайно - в 16 лет ей нужно было проходить стажировку, её никто никуда не брал, и тогда помогли мамины связи. Друг Ренаты, креативный директор дома Balensciaga Демна Гвасалия предложил Ульяне поработать его личный помощником.

«Я даже не думала заниматься модой, но потом я увидела, как там работают, как там всё происходит и как это суперинтересно: приходить куда-то в 8 утра и не разбирать бумажки, не подсчитывать дебет-кредит, не печатать что-то за компьютером медленно и угрюмо, а шить, рисовать, что-то создавать! Я зашла в цех обуви и увидела кучу обуви, которую они режут, приклеивают, смотрят новые формы, пытаются что-то новое придумать... Мне кажется, это так здорово, так круто! Но в данный момент мне больше всего нравится делать сумки.
Я всё равно буду делать коллекцию. Я как-то думала сделать мини-коллекцию, но нужно еще дополнительное время в сутках, как в нашем фильме: хочу расширения на лишний волшебный час, когда я могу, занятая своими мечтами, воплощать их!»

«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

Впрочем, совсем отказываться от работы в кино Ульяна не планирует. Рената выразила надежду, что дочь будет сниматься только у неё и «еще у каких-нибудь иностранцев». Также Рената и Ульяна обсудили степень вовлеченности Ренаты в жизнь дочери. И выяснилось, что их взгляды на взаимоотношения друг с другом разнятся. Рената думает, что дружит с дочерью, а Ульяна ощущает с её стороны попытку контроля.

«Мне кажется, что ты все-таки пытаешься меня контролировать. Конечно, мне это не нравится, но мне приятно, что ты мне звонишь, беспокоишься. И особенно когда я скучаю по тебе.
Но иногда ты перегибаешь палку. Ты мне звонила как-то и спрашивала, не пью ли я, причем раз пять в течение часа!»
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«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери фотографии
«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери фотографии
«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери фотографии
«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери фотографии
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