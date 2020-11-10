Карина Мишулина заявила, что Тимур Еремеев не смог доказать в суде родство со Спартаком Мишулиным

«Для меня эта история закрыта, потому что есть определение суда, по которому этот человек не является сыном, потому что он не доказал своё родство. Он отказался сдавать ДНК, что мне кажется странным, если он считает себя сыном. Мы умоляли, мы ходатайствовали, мы просили сделать ДНК-экспертизу».
Тест, сделанный в рамках шоу «Пусть говорят», не вызывает у актрисы доверия: «Тот тест, который сделало шоу - по нему его мама является мужчиной. Думаю, больше даже говорить ничего не нужно. О какой достоверности тут может идти речь?»
Карина до сих пор не может простить Тимуру скандал, спровоцированный его интервью и паломничеством по эфирам ток-шоу. «Когда всё это на нас обрушилось, мы были к этому совершенно не готовы. Мы приехали с отдыха, и вдруг вышло сначала интервью, за которое этот человек (как он признался потом в суде) взял деньги. И те вещи, о которых рассказывал в интервью этот человек, не совпадали с характером папы, с его пристрастиями, с тем, что он любил, как он жил и так далее».
фото: Тимур Еремеев
«Я была готова с ним встретиться. Мы ему предложили встречу, чтобы он показал какие-то документы, доказательства и так далее. Человек отказался от встречи, сказав, что он меня боится. Какие-то глупости нёс. Самое ужасное, что этот человек нарушил закон и юридический, и божий. Пошёл за деньги и рассказал вымышленную историю про человека, которого нет в живых. Чтоб вы понимали, почему я тогда так отреагировала. Единственный мой минус - что я побежала с шашкой наголо, забыв про всё на свете, поддавшись эмоциям. Почему? Потому что, наверное, у каждого человека в этой жизни есть кто-то, кто для него свят. Для нашей семьи это папа. И вдруг про папу публично начинают говорить, что он двоежёнец, врун, бросил ребенка. Для меня лично это, простите, прелюбодеяние. Его обвиняют в смертном грехе. Как сказала моя мама, раньше за такие вещи вызывали на дуэль, а сегодня им хлопают в ладоши - вот это страшно. Все встали на сторону Тимура, но никто не подумал о том, что моя мама пожилая женщина».
Вне эфиров шоу Карина встречалась с Тимуром лишь однажды. По словам актрисы, он произвёл на неё неприятное впечатление. «Я встречалась с ним один раз. Мне показалось сразу, что человек хладнокровный и очень расчётливый. Знает, что он делает. Идёт к своей цели. Знаете, что меня поразило после первого эфира? Если бы я была на его месте и увидела бы, как нам больно, я не знаю, как бы я смогла жить после этого. Мне кажется, я бы прям там рухнула на колени и сказала: “Простите меня, пожалуйста, я не думал, что для вас это так свято, ну просто, ну глупый, ну я не подумал”. И больше бы не пошла никуда. Он ходил 25 эфиров, где про меня говорили, что я сумасшедшая, что я стою на учёте в психушке, что я сожительствовала с какими-то мужчинами чуть ли не с 13 лет, что мой папа растлевал молодых девушек. И этот человек сидел и улыбался…»
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