Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина

В конце сентября 2020 года 32-летняя дочь Владимира Конкина
София скончалась в отделении реанимации Боткинской больницы
. В больницу Софию доставили из бассейна фитнесс-клуба с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Пока патологоанатомы устанавливали точную причину смерти Софии, СМИ активно обсуждали криминальный подтекст происшествия. В этой конспирологической дискуссии принял участие и сам Владимир Конкин, заявивший, что его дочь была убита
.
Однако согласно опубликованным результатам посмертной экспертизы, на которые ссылается издание «Московский Комсомолец»
, криминальная версия не подтвердилась. Исследования показали наличие алкоголя в крови покойной, а также целый ряд заболеваний, которые могли также стать причиной потери сознания в бассейне.
Согласно информации «МК», смерть Конкиной наступила в результате удушья, вызванного закрытием дыхательных путей водой. Проще говоря, Конкина захлебнулась в бассейне. На теле покойной не обнаружено никаких телесных повреждений, но судебно-химическая экспертиза показала, что на момент утопления София была в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле в крови).
Также в заключении судмедэкспертизы указан ряд заболеваний и морфологических изменений в организме покойной. Конкина страдала кардиомиопатией (изменение мышцы сердца), гипертрофией миокарда, заболеваниями клеток сердца, и другими патологиями сердечно-сосудистой системы.
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