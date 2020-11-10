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Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина

10 ноября
2020 год

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10 ноября 2020
В конце сентября 2020 года 32-летняя дочь Владимира Конкина София скончалась в отделении реанимации Боткинской больницы. В больницу Софию доставили из бассейна фитнесс-клуба с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Пока патологоанатомы устанавливали точную причину смерти Софии, СМИ активно обсуждали криминальный подтекст происшествия. В этой конспирологической дискуссии принял участие и сам Владимир Конкин, заявивший, что его дочь была убита.

Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина

Однако согласно опубликованным результатам посмертной экспертизы, на которые ссылается издание «Московский Комсомолец», криминальная версия не подтвердилась. Исследования показали наличие алкоголя в крови покойной, а также целый ряд заболеваний, которые могли также стать причиной потери сознания в бассейне.
Согласно информации «МК», смерть Конкиной наступила в результате удушья, вызванного закрытием дыхательных путей водой. Проще говоря, Конкина захлебнулась в бассейне. На теле покойной не обнаружено никаких телесных повреждений, но судебно-химическая экспертиза показала, что на момент утопления София была в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле в крови).

Также в заключении судмедэкспертизы указан ряд заболеваний и морфологических изменений в организме покойной. Конкина страдала кардиомиопатией (изменение мышцы сердца), гипертрофией миокарда, заболеваниями клеток сердца, и другими патологиями сердечно-сосудистой системы.
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Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина фотографии
Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина фотографии
Ничего криминального: Установлена причина смерти дочери Владимира Конкина фотографии
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