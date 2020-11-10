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Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»

10 ноября
2020 год

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10 ноября 2020
7 ноября в Бальном зале Radisson Collection Paradise Resort & Spa состоялась торжественная церемония закрытия VIII Российско-Британского международного кинофестиваля и кинопремии «Ирида» (SIFFA 2020) и одноимённого музыкального фестиваля.

Ведущими церемонии выступили Анна Андрусенко и Максим Колосов. Гостями мероприятия стали: Наталья Бондарчук, Тамара Глоба, Стивен Мао, Алена Хмельницкая, Вадим Дубровицкий, Лариса Лужина, Владимир Хотиненко, Анна Куркова, Григорий Адаменко, Джон Хеллингс, Джек Лой, Александр Савелов-Дерябин, Екатерина Семенова, Анастасия Разлогова и другие.

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Лариса Лужина

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Владимир Хотиненко с супругой

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Ведущие мероприятия Анна Андрусенко и Максим Колосов

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Григорий Адаменко и Максим Колосов

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Оксана Сташенко и Стивен Мао

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Ирина Кара, Вадим Дубровицкий, Тамара Глоба, Анна Трескунова

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Тамара Глоба и Анна Трескунова

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Сергей Новожилов и Любовь Балагова

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Джек Лой

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Наталья Бондарчук и Игорь Днестрянский

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Александр Савелов-Дерябин со спутницей

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Оксана Сташенко

Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»
фото: Григорий Адаменко

Позже в Зимнем театре состоялась пресс-конференция закрытия фестиваля. Спикерами стали учредитель и президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур, программный директор кинофестиваля SIFFA 2020 Нина Кочеляева, кинокритик, телеведущий, профессор ВГИК, арт-директор кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов.

Учредитель и президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур подчеркнула, что проведение двух фестивалей сразу стало дерзким ответом вирусу.

«Наш ответ пандемии заключается в проведении двух фестивалей - кино и музыки - параллельно вместо одного, и нужно это было сделать с достоинством. Многие из наших гостей называют SIFFA «ноябрьским светом». Это очень ценно для нас, несмотря на то, что мы ограничивали людей в посещении мероприятий. Тем не менее, много зрителей смотрело нас в онлайн режиме. Я уверена, что мы продолжим развивать обе стороны SIFFA - музыкальную и кино. Я обещаю, что SIFFA перейдет в следующий год - 2021 - с захватывающей программой мероприятий как в России, так и в Великобритании».

Кирилл Разлогов, журналист и киновед, отметил, что для него участие в фестивале стало необычным опытом.

«Для меня это был очень интересный опыт, поскольку кинофестивалем я занимаюсь давно, а музыкальный - у меня в жизни первый. Я не пропускал ни одного музыкального выступления, и таким образом мог сравнить разные виды культур, которые представляют особый интерес в рамках смотра. Музыкальная программа в целом подняла кинофестиваль на новый уровень».
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Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида» фотографии
Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида» фотографии
Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида» фотографии
Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида» фотографии
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