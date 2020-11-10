Натальная Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля «Ирида»

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Карина Мишулина заявила, что Тимур Еремеев не смог доказать в суде родство со Спартаком Мишулиным

10 ноября

«Иногда ты перегибаешь палку»: Рената Литвинова взяла интервью у своей дочери

И оказалось, что у них разные взгляды на взаимоотношения