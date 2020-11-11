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11 ноября 2020
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Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
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11 ноября 2020
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма «
Дорогие товарищи!
». Драму о расстреле рабочих в Новочеркасске зрители смогут увидеть в широком прокате с 12 ноября.
Картину гостям представили режиссёр и продюсер
Андрей Кончаловский
, исполнители главных ролей
Юлия Высоцкая
,
Юлия Бурова
,
Андрей Гусев
и другие члены съемочной группы.
На премьере фильма среди гостей оказались
Егор Кончаловский
,
Наталия Аринбасарова
,
Екатерина Двигубская
,
Мария Михалкова-Кончаловская
,
Надежда Михалкова
,
Дарья Повереннова
и
Андрей Шаронов
,
Анна Снаткина
,
Кирилл Зайцев
,
Эдуард Бояков
,
Полина Ауг
и
Юрий Дейнекин
,
Анна Бегунова
и
Дмитрий Власкин
,
Игорь Гаранин
,
Юлиана Слащева
и
Сергей Михайлов
,
Алёна Водонаева
и другие.
фото: Полина Ауг и Юрий Дейнекин
фото: Андрей Кончаловский
фото: Александр Домогаров
фото: Юлия Высоцкая
фото: Юлия Бурова
фото: Юлия Пош и Татьяна Столяр
фото: Андрей Шаронов и Дарья Повереннова
фото: Екатерина Двигубская
фото: Анна Снаткина
фото: Алена Водонаева
фото: Андрей Гусев с супругой
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Дмитрий Власкин
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Алёна Водонаева
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Юлия Высоцкая
,
Андрей Гусев (II)
,
Екатерина Двигубская
,
Юрий Дейнекин
,
Кирилл Зайцев (II)
,
Андрей Кончаловский
,
Егор Кончаловский
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Сергей Михайлов
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