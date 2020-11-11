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Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»

11 ноября
2020 год

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11 ноября 2020
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма «Дорогие товарищи!». Драму о расстреле рабочих в Новочеркасске зрители смогут увидеть в широком прокате с 12 ноября.

Картину гостям представили режиссёр и продюсер Андрей Кончаловский, исполнители главных ролей Юлия Высоцкая, Юлия Бурова, Андрей Гусев и другие члены съемочной группы.

На премьере фильма среди гостей оказались Егор Кончаловский, Наталия Аринбасарова, Екатерина Двигубская, Мария Михалкова-Кончаловская, Надежда Михалкова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Анна Снаткина, Кирилл Зайцев, Эдуард Бояков, Полина Ауг и Юрий Дейнекин, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Игорь Гаранин, Юлиана Слащева и Сергей Михайлов, Алёна Водонаева и другие.

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Полина Ауг и Юрий Дейнекин

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Андрей Кончаловский

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Александр Домогаров

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Юлия Высоцкая

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Юлия Бурова

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Юлия Пош и Татьяна Столяр

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Андрей Шаронов и Дарья Повереннова

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Екатерина Двигубская

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Анна Снаткина

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Алена Водонаева

Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»
фото: Андрей Гусев с супругой
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Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами» фотографии
Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами» фотографии
Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами» фотографии
Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами» фотографии
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