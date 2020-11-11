Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились

Марк Богатырев
и Татьяна Арнтгольц
официально узаконили свои отношения. Об этом сообщает «СтарХит
».
О своем намерении вступить в брак 35-летний актер открыто заявил еще в августе, когда намекнул, что сделал любимой предложение. Свадьба была тихой. О ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям. Актер подтвердил факт бракосочетания, однако подробности торжества раскрывать не стал. По некоторым данным, Татьяна и Марк обменялись кольцами в Москве.
Коллега Марка Богатырева Александр Соколовский
тоже успел обзавестись женой. Актер поделился свадебными фотографиями в соцсети.
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