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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились

11 ноября
2020 год

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11 ноября 2020
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения. Об этом сообщает «СтарХит».

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились

О своем намерении вступить в брак 35-летний актер открыто заявил еще в августе, когда намекнул, что сделал любимой предложение. Свадьба была тихой. О ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям. Актер подтвердил факт бракосочетания, однако подробности торжества раскрывать не стал. По некоторым данным, Татьяна и Марк обменялись кольцами в Москве.

Коллега Марка Богатырева Александр Соколовский тоже успел обзавестись женой. Актер поделился свадебными фотографиями в соцсети.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились
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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились фотографии
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