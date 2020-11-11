Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о самом большом страхе актёров

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Полина Ауг, Надежда Михалкова и Анна Снаткина познакомились с «Дорогими товарищами»

10 ноября

Наталья Бондарчук и Лариса Лужина посетили закрытие кинофестиваля SIFFA 2020

Смотр прошел в Сочи в восьмой раз.