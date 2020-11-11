Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о самом большом страхе актёров

53-летнему телохранителю Марку Биллингэму доводилось закрывать своей широкой грудью таких звёзд шоу-бизнеса, как Том Круз
и Кейт Мосс
. Одними из его самых долгоиграющих клиентов стали Анджелина Джоли
и Брэд Питт
, покой которых Марк охранял на протяжении 18 месяцев. В интервью изданию «Woman’s Day»
Марк поделился скупыми воспоминаниями о работе с актёрами.
«Работать со звёздами первой величины было прекрасно. Я многому научился у них, они многому научились у меня. И самым замечательным в этом сотрудничестве было взаимоуважение. Они уважали принципы моей работы.
То, что меня всегда удивляло в работе с супер-звездами, включая Анджелину и Брэда, так это их способность распоряжаться своим временем. То, как они находили время для всего: от семейных дел до работы и благотворительности»
.
Разумеется, Марк, как настоящий профессионал, скорее всего не имеет ни морального, ни легального права распространяться о приватной жизни своих клиентов. Поэтому, единственное, что он позволил себе рассказать об особенностях работы с Питтом и Джоли, касается их личных страхов и требований к телохранителю.
«Больше всего они боялись того, что их детей могут похитить. Всё же крутится вокруг денег. Энджи и Брэд были очень обеспокоены тем, кто находится рядом с их детьми»
, - вспоминает Марк.
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