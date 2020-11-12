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Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом

12 ноября
2020 год

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12 ноября 2020
Хотя Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов официально развелись после восьми лет брака еще летом, судебные разбирательства пары не закончены. В данный момент бывшие супруги делят дом.

Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом

По словам адвоката Кристины Асмус, Марины Дубровской, сейчас бывшие супруги договариваются о разделе имущества. Речь идет о доме, в который пара переехала весной, в разгар самоизоляции. Асмус призналась, что на дом заработал муж. 410-метровый таунхаус был куплен им еще в 2014 году, когда дочке знаменитостей исполнился год. Четырехэтажный дом в туринском стиле находится в закрытом поселке в 10 минутах от концертного зала «Барвиха Luxury Village», куда Харламов часто ездит на съемки, и в пяти минутах от школы «Президент», где учится дочь знаменитостей. Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке — почти восемь соток. Похожие дома в том же месте продаются по цене 90–100 млн рублей.

Сейчас особняк на Рублевке в распоряжении Кристины и ее 7-летней дочери. Адвокат Асмус ранее заявила, что надеется мирно закончить эти переговоры в течение нескольких месяцев, однако детали судебных разбирательств юрист комментировать отказалась.
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Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом фотографии
Кристина Асмус и Гарик Харламов делят дом фотографии
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