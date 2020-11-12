Гражданский муж Людмилы Гурченко рассказал о ее конфликте с дочерью

Гражданский муж актрисы Людмилы Гурченко, музыкант Константин Купервейс, стал гостем программы «Судьба человека», приуроченной ко дню рождения советской легенды. В студии телепередачи Купервейс раскрыл причину конфликта Гурченко и ее дочери, а также рассказал о последних годах жизни актрисы.
Константин отметил, что родственниц разделило искусство.
«Их разность заключалась, в первую очередь, в таланте. Во вторую очередь в нежелании дочери кем-то стать, кем-то быть. Будь то медсестра хорошая, актриса, танцовщица. Маша не хотела ничего делать. Люся ей сказала: «Ты должна быть хорошей женой и хорошей матерью». Люся с Машей не ругалась. Просто она ей говорила: «Ну, что, Бог обидел тебя». Она Машу этим не унижала совершенно».
Купервейс заявил, что отношения с дочерью у Гурченко окончательно разладилась, когда та вышла замуж.
«Маша прожила очень несчастливую жизнь. У нее просто не было любви. Она вышла замуж за Сашу, но он ее не любил. Саша верил, что Людмила Марковна станет ее продвигать».
Купервейс вспомнил и последние годы жизни с Людмилой Гурченко. Оказывается, они были очень непростыми. Музыкант признался, что у актрисы даже были мысли о суициде.
«Однажды порезала руку. Правда, вены не были затронуты. Причем руку ей потом зашивали без новокаина. Это был развод. Она уже была не моей. Она уходила куда-то в сторону. Наше взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя. Я ушел, взяв с собой паспорт».
В честь юбилея актрисы многие звезды решили поделиться яркими воспоминаниями, связанными со знакомством с Людмилой Марковной. Так, Николай Цискаридзе рассказал в своем инстаграме о встрече с советской дивой и последующей работе с ней.
«Сегодня всеНародной примадонне Людмиле Марковне Гурченко — юбилей! Как обычно, будет много передач, статей, эссе, постов, но не хочется быть банальным… Мне судьба подарила встречу с кумиром. Я имел возможность, наблюдать за Людмилой Марковной во время отдыха в далеких 80-х. В Доме отдыха Кинематографистов в Пицунде, где каждый год мы бывали с мамой. Как-то мне позвонила Катя Рождественская @katyarozhdest и пригласила на съемку в проект XX век. Людмила Марковна выбрала меня себе в партнеры, даже разрешила называть ее Люся. Мне было жутко неудобно, но я справился… Нам досталось 3 первых десятилетия ХХ века. Съемки шли долго, было безумно весело. Очень жаль, что никто не снимал на видео эти моменты. Для меня это один из самых интересных и насыщенных дней в жизни. Своеобразный мастер класс по актерскому мастерству».
Филипп Киркоров тоже не остался в стороне и возложил цветы к могиле актрисы. В своем инстаграме он также опубликовал поздравления с юбилеем, назвав Гурченко дивой, кумиром и другом.
«С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ! Людмила Марковна, всегда в Памяти… 12 ноября 2020… 85 лет гениальной Актрисе, Диве, моему Кумиру и Другу!»
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